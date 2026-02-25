Un incendio calcina una vivienda en Arnuero sin daños personales aunque muere un perro

Un incendio calcina una vivienda en Arnuero en la que muere un perro - 112 CANTABRIA

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado el martes por la tarde en una vivienda unifamiliar en el municipio de Arnuero ha afectado por completo a la infraestructura, que se encontraba vacía en ese momento, por lo que no hay que lamentar daños personales, si bien ha muerto un perro.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria extinguieron el incendio con el apoyo de los efectivos de Santander, que acudieron para la dotación de agua.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo recibió aviso del suceso pasadas las 15.40 horas y movilizó a los propios bomberos autonómicos y municipales, a sanitarios de 061 y a agentes de la Guardia Civil.

A su llegada, los efectivos del Servicio de Emergencias de Cantabria centraron su labor en bajar la carga de calor en la edificación, que ya había colapsado por la cubierta, y en evitar la propagación horizontal a otra construcción pareada.

Con las llamas extinguidas, los bomberos cubrieron el área afectada con un colchón de espuma para evitar que puntos calientes ocultos pudieran reavivar el fuego.

En el incendio, en el que se ha trabajado hasta las 20.00 horas, ha muerto un perro, si bien se han conseguido salvar otros animales domésticos como conejos y gallinas.