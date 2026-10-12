El incendio de un camión y el desprendimiento de su carga corta la N-623 en Luena

Camión incendiado en la N-623 a su paso por Luena - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carretera nacional N-623, a la altura del punto kilométrico 108,1, en Luena, se mantiene cortada desde hace más de tres horas por el incendio de un camión, que ha quedado calcinado y con toda su carga --envases metálicos vacíos-- esparcidos por la vía. Sin embargo, el conductor ha resultado ileso.

El Centro de Atención a Emergencias recibió el aviso del suceso poco antes de las 15.00 horas de este lunes por parte de un conductor que circulaba por la zona.

Tras ello, se movilizó a los bomberos de dos parques de emergencias del Gobierno de Cantabria, que han extinguido el fuego del vehículo, que ha resultado totalmente afectado, así como a Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

La vía seguirá cortada hasta que toda la carga del camión tirada por la carretera se haya limpiado y se pueda garantizar la circulación, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.