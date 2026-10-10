Un incendio en la cocina de un piso obliga a evacuar esta madrugada un edificio en Santoña

La cocina quedó afectada - 112 CANTABRIA

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la cocina de un piso ha obligado a evacuar esta madrugada a los vecinos de un edificio en la calle Aro de Santoña.

El suceso se produjo sobre las 4.00 horas y se saldó sin personas ni animales afectados.

Hasta el lugar, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria movilizó a bomberos del Gobierno. A su llegada ya se encontraban en la zona sanitarios del servicio 061 y agentes de la Guardia Civil que evacuaron el inmueble, sin llamas visibles en el exterior.

Los efectivos autonómicos forzaron la entrada a la vivienda que estaba vacía y comprobaron que el fuego se había autoextinguido. Ventilaron por completo el piso, así como el hueco de la escalera para que los residentes pudieran regresar a sus casas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X', el incendio se originó, previsiblemente, en la cocina, en la zona del frigorífico. La estancia resultó gravemente afectada y el resto de la vivienda sufrió daños por calor y humo.