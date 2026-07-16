Un incendio de vegetación en Reinosa en una zona con maderas prolonga durante varias horas la extinción

Imagen de las labores de extinción del incendio de vegetación en Reinosa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación en Reinosa, que afectó también a restos de madera acumulados y a un área más extensa, obligó a los Bomberos del Gobierno de Cantabria a emplearse en las labores de extinción durante toda la tarde del miércoles.

Los efectivos trabajaron en la zona desde las 14.30 horas y fue necesaria la intervención de una pala excavadora para retirar el material y facilitar la extinción.

A última hora de la tarde, los Bomberos aún estaban en la zona refrescando el terreno, según ha informado el 112 en sus redes sociales.