Un incendio de vegetación en Reinosa en una zona con maderas prolonga durante varias horas la extinción

Imagen de las labores de extinción del incendio de vegetación en Reinosa
Imagen de las labores de extinción del incendio de vegetación en Reinosa - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 16 julio 2026 9:35
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SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación en Reinosa, que afectó también a restos de madera acumulados y a un área más extensa, obligó a los Bomberos del Gobierno de Cantabria a emplearse en las labores de extinción durante toda la tarde del miércoles.

Los efectivos trabajaron en la zona desde las 14.30 horas y fue necesaria la intervención de una pala excavadora para retirar el material y facilitar la extinción.

A última hora de la tarde, los Bomberos aún estaban en la zona refrescando el terreno, según ha informado el 112 en sus redes sociales.

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