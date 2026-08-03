Una incidencia en la subestación de Treto deja sin luz a unas 27.000 personas en Laredo y alrededores

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SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia durante unos trabajos de mantenimiento en la subestación de Treto ha provocado la interrupción temporal del suministro eléctrico de unas 27.000 personas en Laredo y alrededores.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de EDP Energía han explicado que la incidencia se registró en torno a las 12.00 horas y que los equipos de operación de la red actuaron "de forma inmediata", y ya han conseguido recuperar el servicio para más del 80 por ciento de los clientes afectados mediante maniobras de telecontrol realizadas desde el centro de operaciones.

Además, han señalado que, en estos momentos, EDP mantiene movilizados a sus equipos para restablecer el suministro a los clientes afectados, y se espera que en menos de una hora esté todo repuesto.

Finalmente, EDP ha apuntado que los técnicos siguen analizando las circunstancias concretas que originaron el incidente.