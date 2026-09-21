Inclusión destina 100.000 euros a asociaciones sin ánimo de lucro del medio rural para atención podológica

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SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social ha destinado 100.000 euros para la concesión de subvenciones para atención podológica dirigidas a asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro del medio rural.

A nivel económico, el importe de la ayuda correspondiente a cada solicitud oscilará entre un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 9.500 euros. Tal y como se recoge en la resolución que publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), los servicios de podología se llevarán a cabo en municipios donde la actividad subvencionable no sea cubierta por una prestación pública garantizada.

Los destinatarios son mayores de 60 años empadronados en alguno de los municipios de Cantabria con una población inferior a 10.000 habitantes.

De esta forma, podrán ser beneficiarias las federaciones, hogares, clubes y asociaciones de personas mayores, así como asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, asociaciones vecinales y cualquier otra entidad asociativa sin ánimo de lucro que desarrollen actividades dirigidas, total o parcialmente, a personas mayores o cuya actividad contribuya a su bienestar, participación social, envejecimiento activo o mejora de su calidad de vida.

Por otro lado, los servicios de podología podrán realizarse en los espacios que la asociación destine a la prestación del servicio, debiendo contar con la autorización de funcionamiento para servicio sanitario pertinente; en centros o servicios de podología; o en el domicilio del destinatario de la atención. En todo caso, el servicio se prestará por profesionales con titulación y cualificación adecuada.

En cuanto a las prestaciones, se incluyen consejos podológicos y recomendaciones de tratamiento, cortar las uñas de los pies, fresado de uñas, deshibridar helomas, hiperqueratosis de talón y quitar durezas.

Cada usuario podrá recibir un máximo de 12 servicios de atención podológica, que pueden incluir una o varias de las anteriores actuaciones en la misma sesión.

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) contribuirá a la financiación de la atención podológica aportando una cantidad fija por cada una de las sesiones. El coste de la diferencia entre la cuantía subvencionada y el coste real de la prestación del servicio podológico podrá ser asumido por las asociaciones beneficiarias o repercutirse sobre la persona beneficiaria del servicio.

La cantidad que aporta el ICASS por cada uno de los servicios prestados en espacios de las asociaciones de mayores destinados a la prestación del servicio o en los centros o servicios de podología asciende a 25 euros. Esta cantidad asciende a 35 euros por cada uno de los servicios prestados en el domicilio del destinatario de la atención podológica.

Con el objeto de posibilitar la recepción de los servicios, el ICASS contribuirá a la financiación de los gastos de transporte del destinatario de la atención desde su domicilio habitual o punto de recogida que se determine hasta el centro o servicio de podología.

La cantidad máxima a aportar para el servicio de transporte no podrá exceder del 15% de la cuantía total concedida para el proyecto subvencionable. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la resolución.