Inclusión habilita un nuevo aseo adaptado para personas ostomizadas en el ICASS - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social ha habilitado un nuevo aseo adaptado para personas ostomizadas en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), en Santander, que responde a una petición de la Asociación de Ostomizados de Cantabria.

La consejera del área, Begoña Gómez del Río, ha visitado este miércoles el nuevo recurso que estará disponible, de lunes a viernes, en el horario del ICASS.

Gómez del Río ha recordado que este aseo adaptado se añade al inaugurado ayer en la planta baja del Centro Social de Mayores de Cañadío, ubicado en la calle López Dóriga, "de forma que ya hay dos puntos de la ciudad que tienen estos baños".

La nueva instalación, ubicada en la planta baja del edificio administrativo del ICASS, ha supuesto una inversión de 5.500 euros y ha consistido en la instalación de un módulo compacto.

La consejera ha puesto en valor la "gran labor" que está haciendo la Asociación de Ostomizados en Cantabria, que cuenta incluso con una app "en la que se va indicando dónde están estos baños adaptados, para que cualquier persona que lo necesita pueda acceder a ellos".

Begoña Gómez del Río ha estado acompañada en la inauguración por el director general de Dependencia, Eduardo Rubalcaba; la directora del ICASS, Carmen Arce; las subdirectoras generales de Dependencia, Patricia Blanco, y de Protección Social, Vanesa Pérez, así como miembros de la Asociación de Ostomizados de Cantabria.

Juan Bezos, secretario de la misma, ha agradecido la respuesta del Ejecutivo a su petición, ya que "en dos años y medio o tres hemos conseguido que haya aproximadamente unos veintitantos aseos adaptados en Cantabria".

"Se trata de un logro muy importante", ha reiterado Bezos, ya que ayuda "a hacer la vida más fácil" a las personas que padecen este tipo de procedimientos, "unas 1.100 o 1.200" en Cantabria.

Bezos también ha hecho referencia a 'OstomiAseo', una app que permite localizar en toda España los aseos adaptados a personas ostomizadas más cercanos, y servicios de los mismos, y que en el caso de Cantabria ha sido financiada por el Gobierno regional.

Esta app se ha podido implantar en toda la Federación Nacional y detalla que hay unos 450 aseos en toda España. Además, se está negociando con asociaciones del extranjero que quieren adherirse.

Finalmente, el secretario de la asociación ha hecho un llamamiento a personas ostomizadas "a mentalizarse" ante esta situación, labor que desarrollan en su asociación. "Al final, la bolsa termina siendo una característica y no una tara física", ha concluido Bezos.