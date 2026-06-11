Inclusión Social destina 450.000 euros a municipios de menos de 10.000 habitantes para fomentar el envejecimiento activo

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SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social ha destinado 450.000 euros en ayudas dirigidas a municipios de menos de 10.000 habitantes y mancomunidades de Cantabria para el desarrollo de proyectos que fomenten el envejecimiento activo y la prevención y superación del aislamiento social y la soledad no deseada, en particular, la que afecta a las personas mayores y las personas con discapacidad.

Esta convocatoria se enmarca en el ámbito de las políticas impulsadas por el Gobierno de Cantabria para mejorar el bienestar de las personas en el entorno rural a través de la programación y desarrollo de actividades que favorezcan su autonomía, participación social y calidad de vida, ha informado el Ejecutivo.

Tal y como se recoge en la resolución que publica este jueves el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), los proyectos podrán enfocarse, entre otras actividades, a la promoción de hábitos saludables y la participación social, la creación de redes de apoyo, el fomento de la relación entre las personas del entorno próximo, o el impulso de actuaciones que impliquen la comunicación directa, tanto generacional como intergeneracional.

Además, las actividades deberán desarrollarse en instalaciones que cuenten con unas condiciones mínimas que incluyan una sala de usos múltiples, un baño adaptado y un despacho para actividades administrativas.

Entre los criterios de valoración de los proyectos se incluye la integración de la perspectiva de género, medidas de apoyo a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, condiciones de contratación del personal dedicado al proyecto, número de habitantes de la entidad local, duración del proyecto y colaboración económica de la entidad local.

La cuantía a conceder estará limitada a la subvención solicitada por la entidad beneficiaria, con una cuantía máxima a recibir por cada entidad beneficiaria fijada en 30.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente será de 20 días hábiles.