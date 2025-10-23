Inclusión Social mantendrá en el presupuesto de 2026 las ayudas para contratar cuidadores de personas con ELA

La consejera Begoña Gómez del Río participa por videoconferencia en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia - GOBIERNO

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad mantendrá en el presupuesto del próximo año las ayudas destinadas a la contratación de cuidadores de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que en la convocatoria de 2025 ha contado con 200.000 euros y ha beneficiado a 10 familias.

Así lo ha señalado la consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que ha participado de forma telemática y que ha estado presidida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Asimismo, Gómez del Río ha avanzado la deducción fiscal del 50% de los gastos médicos y de tratamiento de la enfermedad, hasta un máximo de 2.000 euros y sin límite de renta.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha abordado el nuevo decreto ley aprobado por el Gobierno de España para reforzar el sistema de atención a la dependencia. Al respecto, la consejera ha comentado que se trata de una competencia gestionada por las comunidades autónomas "y toda nueva medida debe ir acompañada de una financiación suficiente, estable y realista".

Cantabria comparte el objetivo de reforzar a las personas "más vulnerables" y trabajará para aplicar el nuevo grado III+ "con la mayor celeridad posible", ha afirmado Gómez del Río. Para aplicarlo en las situaciones de dependencia extrema, ha pedido "corresponsabilidad por parte del Estado en la financiación, no solo para este año sino para el resto de anualidades".

La consejera ha precisado que los anuncios "deben ir acompañados de una planificación clara, criterios técnicos y definidos, y recursos adecuados" para garantizar una mejora real y sostenible de la calidad de vida de las personas dependientes y sus familias.

En este sentido, ha expresado el compromiso del Gobierno de Cantabria para seguir mejorando la atención a la dependencia "desde la seriedad, la responsabilidad y la cercanía, priorizando el bienestar de las personas y escuchando siempre a los enfermos y sus familiares".

Por este motivo, ha puesto en valor "cualquier avance que contribuya a mejorar la atención de las personas en situación de gran dependencia, especialmente a los enfermos de ELA o de otras patologías de alta complejidad".

"Se trata de un colectivo que requiere una respuesta rápida, sensible y eficaz por parte de las administraciones públicas", ha asegurado.

En la reunión, la consejera ha estado acompañada por la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce; y el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba.