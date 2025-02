Industria convoca ayudas para la organización de ferias y congresos empresariales en Cantabria

SODERCAN duplica el presupuesto de esta línea de ayudas en su segunda edición hasta los 200.000 euros

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha convocado la línea de ayudas dirigida a apoyar a las empresas de la Comunidad Autónoma en la organización y celebración de ferias y congresos empresariales en Cantabria.

SODERCAN ha duplicado el presupuesto de este programa de ayudas en su segunda edición, hasta los 200.000 euros, a la vista del buen resultado de la convocatoria de 2024, en la que la empresa pública ha apoyado a seis empresas de Cantabria en la celebración en la Comunidad Autónoma de otros tantos congresos empresariales y ferias de sectores industriales transformadores, según ha informado el Gobierno.

Se trata del Santander International Lift City (SILC 2024) de IMEM Ascensores; 'Collaborate Link The Dots Santander 2024' organizado por Atlas Tecnológico e impulsado por las empresas cántabras Siali Technologies y Celestia TST; el Ágora de Inteligencia Artificial de Deduce Data Solutions; las jornadas técnicas de Mecánica Brañosera sobre manufacturing avanzado; 'FLORA', primera feria de alimentos fermentados de Cantabria, organizada por La Lleldiría; y el I Congreso sobre Fundanet de Semicrol.

Según ha explicado el consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, el objetivo de esta convocatoria es convertir a Cantabria en punto de encuentro entre la oferta y la demanda de un determinado sector o industria, y constituir un escenario idóneo para crear sinergias empresariales y dar visibilidad a los productos y servicios generados en nuestra región.

La convocatoria se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria y estará abierta durante dos meses a partir de hoy.

La solicitud deberá cumplimentarse vía telemática siguiendo el procedimiento de tramitación establecido en el Gestor de Ayudas de SODERCAN, en la dirección web https://ayudas.sodercan.es

La convocatoria establece una intensidad de hasta el 60%, con un importe máximo de 50.000 euros, para eventos celebrados a lo largo de 2025, ya sea ferias, congresos, salones, encuentros empresariales, convenciones, u otros eventos de carácter similar, que faciliten el contacto entre la demanda y la oferta de productos y servicios; o bien, el intercambio de conocimientos comerciales y tecnológicos entre los participantes.

INDUSTRIAS Y RENOVABLES

La temática deberá estar directamente vinculada a alguna de las actividades relacionadas con los sectores industriales transformadores y/o con las energías renovables.

El evento deberá contar con un número mínimo de seis participantes, ya sea expositores (en el caso de feria comercial) o ponentes (en el caso de congreso); y al menos el 30% de los participantes (expositores o ponentes) deberán proceder de fuera de Cantabria.

Serán subvencionables los gastos de alquileres del local, mobiliario, equipos audiovisuales y equipos de iluminación y climatización, instalación de sistemas de agua, electricidad, red informática, consumos, etc; gastos de diseño, montaje/desmontaje de instalaciones y decoración del local; contratación de servicios de asistencia para la organización y gestión del evento (OPCs, agencias de eventos, agencias de comunicación y publicidad, etc.), así como servicios auxiliares específicos (relaciones públicas, limpieza, mantenimiento y seguridad, traducción e interpretación, etc).

También cubre gastos de contratación de servicios de asistencia externa, transporte de mercancías para exposición, logística de traslados de participantes, diseño gráfico e impresión de material promocional, campañas de publicidad, seguros de suscripción obligatoria, implementación de medidas de sostenibilidad, etc.