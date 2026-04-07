A información pública durante 45 días la aprobación inicial del PROT

Mapa de Cantabria con las siete áreas funcionales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria somete a información pública, durante 45 días, la aprobación inicial del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) de la comunidad autónoma.

El anuncio de la apertura del plazo de información pública para consultar la documentación y realizar alegaciones y observaciones se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Durante el plazo de información pública, el expediente puede consultarse en las oficinas de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio ubicadas en el número 23 de la calle Lealtad de Santander de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas, así como en el enlace informático https://intercambio.cantabria.es/index.php/s/nC57wjyTlbRr61Z .

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) acordó el pasado miércoles, 1 de abril, la aprobación inicial del PROT tras un proceso de consultas de tres meses, durante el que se recibieron "numerosas" sugerencias de ciudadanos y de varias administraciones del Estado, como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), la Demarcación de Costas, ADIF, Aviación Civil o la Confederación Hidrográfica del Ebro, así como de las secretarias generales del Gobierno y 25 direcciones generales distintas, según explicó el consejero del ramo, Roberto Media.

Según indicó, dichas consideraciones se han tenido en cuenta y se han incorporado al documento.

Media afirmó el día de la aprobación inicial del PROT que se trata de un documento que marca "un antes y un después en la política territorial de Cantabria" y es "imprescindible" para planificar el futuro de la región y va a definir durante décadas su desarrollo.

Para el 14 de abril ya ha sido convocado el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU), en el que están representados todos los agentes sociales con alguna vinculación con el territorio de Cantabria, para exponerles el contenido del documento.

Así, tras la evaluación de las alegaciones y la obtención de la Declaración Ambiental Estratégica, el PROT será aprobado provisionalmente por la CROTU, y avanzará hacia su aprobación definitiva, constituyendo el proyecto de ley que el Gobierno de Cantabria espera remitir al Parlamento este año para su tramitación.

NOVEDADES

Entre las novedades que introduce el documento, figura el establecimiento de una zona de exclusión eólica en todo el territorio de Cantabria, salvo en dos ámbitos concretos: El Área Funcional de Campoo Los Valles y Área Funcional de la zona oriental en sus límites con Castilla León y el País Vasco.

Asimismo, el PROT otorga una consideración prioritaria a las infraestructuras ferroviarias mixtas de alta velocidad Santander-Bilbao y Santander-Madrid, que pasan a ser consideradas como "elemento clave" de articulación territorial, según indicó el consejero.

También potencia las Áreas de Desarrollo Rural, que permitirá que se puedan implantar allí actividades vinculadas a la fijación de población en el medio rural; y crea las Áreas de Desarrollo Económico Rural como una herramienta específica para los municipios en riesgo de despoblación.

Además, Media aseguró que el PROT "no tocará ni un ápice la protección del litoral" y el Plan de Ordenación del Litoral (POL) seguirá siendo un instrumento "muy útil", ya que una de sus misiones esenciales es "su vocación de protección del territorio".

En este punto, se identifican las áreas y sectores que requieren medidas especiales de conservación, ordenación o mejora, y se definen las bases de La Red de Infraestructura Verde y Azul (RIVA) que permitirá conservar el patrimonio natural de Cantabria.

Con el objeto de que el PROT sirva para que Cantabria funcione como "un sistema bien coordinado", donde las decisiones sobre vivienda, infraestructuras, actividad económica, movilidad y medio natural se adopten "de forma coherente", se establece una organización territorial en siete Dominios y Áreas Funcionales, que permiten adaptar las decisiones a "realidades sociales y económicas muy distintas".

Se trata de Liébana, Saja Nansa, Besaya, Valles Pasiegos, Campoo Los Valles, Bahía de Santander y Área Oriental. Y también se diferencia entre el Dominio Costero y el Dominio de los Valles Interiores.

Además, la gestión del territorio se articulará a través de tres grandes componentes: El sistema urbano, la articulación territorial y el medio natural.