A información pública el acceso a la playa de Los Peligros

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SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Demarcación de Costas en Cantabria ha sometido a información pública, por un periodo de 20 días, la solicitud de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre para el acceso a la playa de Los Peligros, formulada por el Ayuntamiento de Santander.

Con el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado, se abre el citado periodo para que cualquier interesado pueda consultar la solicitud y presentar alegaciones, observaciones o sugerencias.

La documentación técnica que sirve de base a la solicitud estará disponible en las oficinas de esta Demarcación y en la web: https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/39...- 0004.html Santander, 1 de octubre de 2026.

El acceso al citado arenal está cerrado desde 2021, cuando un temporal destruyó la rampa.

APROBADO EL PROYECTO

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santander aprobó este lunes el proyecto técnico para la reparación de los accesos a la playa de Los Peligros, una actuación que permitirá recuperar y reforzar la bajada a este arenal desde la avenida de Reina Victoria, deteriorada especialmente como consecuencia de los temporales y de su exposición directa a la acción del mar. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 203.889 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 379 metros cuadrados y afectará tanto a terrenos municipales como al dominio público marítimo-terrestre. En concreto, alrededor de 187 metros cuadrados de la intervención se encuentran dentro de este último ámbito, cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas de Cantabria.

El objetivo es recuperar las condiciones de uso de un acceso que salva un importante desnivel entre Reina Victoria y la playa y que se articula mediante una escalinata y una rampa que desciende hacia el arenal. Un fuerte temporal registrado a comienzos de 2021 causó importantes desperfectos en este punto, llegando a dejar inservible parte del recorrido.

El proyecto contempla la reconstrucción de la rampa de acceso y de sus muros laterales, la reparación de los peldaños dañados de la escalinata y de las zonas estanciales, la renovación de pavimentos y la recuperación de los distintos elementos urbanos deteriorados.

Uno de los aspectos más importantes será precisamente el refuerzo de la zona más expuesta al mar. Para ello, se proyectan cimentaciones, una estructura de escollera y rellenos drenantes.

También se instalará un sistema específico de drenaje mediante tubería situada en el trasdós de la escollera para facilitar la evacuación de aguas y mejorar el comportamiento de la infraestructura.

La intervención incluirá igualmente la renovación de los pavimentos exteriores, con soluciones de piedra natural y adoquín de granito en distintos puntos del recorrido, buscando mantener la integración de la actuación con el carácter del entorno.

El proyecto plantea materiales robustos y resistentes, especialmente seleccionados teniendo en cuenta la elevada exposición de este acceso al oleaje, la humedad y los temporales.

También se reconstruirán y repararán los muros de mampostería de piedra, recuperando en la medida de lo posible materiales existentes.

A ello se sumarán actuaciones de jardinería y recuperación de las zonas verdes, así como trabajos de acondicionamiento del terreno y movimientos de tierras.

La actuación se completará con la renovación del alumbrado exterior y la incorporación de mobiliario urbano, incluyendo una papelera para recogida separada de residuos y nueva señalización informativa sobre la playa de Los Peligros.

El proyecto contempla además la limpieza de grafitis existentes en elementos de mampostería y la aplicación posterior de un tratamiento protector antigrafiti.

El diseño presta también especial atención a la integración paisajística de la actuación en un enclave especialmente sensible de la bahía. Se busca una solución continuista respecto a los elementos preexistentes, utilizando piedra y otros materiales acordes con el entorno y procurando que la nueva intervención tenga un mantenimiento reducido y una mayor resistencia frente a futuros episodios de oleaje.

La aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local supone un paso previo necesario para poder avanzar hacia la contratación de las obras pero la eficacia de la aprobación del proyecto técnico está condicionada al otorgamiento de la concesión administrativa, imprescindible para ejecutar la parte de la actuación situada en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.