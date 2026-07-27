A información pública la autorización del almacén de energía por baterías en Camargo

Plano de la planta de almacenamiento energético por baterías Bess Camarreal, proyectada en Camargo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la apertura del periodo de información pública relativo a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del almacén de energía por baterías proyectado en Camargo, denominado 'Bess Camarreal'.

El presupuesto de ejecución de la planta, con una potencia nominal de 49,94 MW, asciende a unos 30 millones de euros, según la información recogida en el BOC.

El sistema se compone, entre otros elementos, de 33 módulos BESS de 6,25 MWh cada uno y 11 estaciones de potencia, cada una de las cuales contará con un inversor bidireccional, una transformador de potencia, celdas a 30 kV, cuadro de servicios auxiliares y equipamiento de comunicaciones.

A ello se suman diversas infraestructuras eléctricas de transformación e interconexión.

El periodo de información pública es de 20 días, contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio.

La documentación puede ser consultada en el apartado 'Información pública' de la página web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria, https://dgicc.cantabria.es/informacion-publica, y formular, en su caso, alegaciones.

Igualmente, se dispone de una representación cartográfica de la planta de almacenamiento en el Visualizador de Información Geográfica del Gobierno de Cantabria, activando la capa "Sistemas de almacenamiento de energía por baterías (BESS)" en los desplegables "Energía"/"Electricidad": https://mapas.cantabria.es/