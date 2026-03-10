A información pública la autorización de construcción y declaración de utilidad pública para ampliar la central Aguayo

Archivo - Central de Aguayo en el embalse de Alsa - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el anuncio del proceso de información pública de la modificación de la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública del proyecto actualizado para la ampliación de la Central Hidroeléctrica de Aguayo.

El anuncio, del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria, ha sido publicado por el Ministerio de Política Territorial, y tiene que ver con la instalación y sus infraestructuras de evacuación, en los municipios de San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha y Molledo.

Tras este paso, dado por el Ministerio para la Transición Ecológica para que Repsol amplíe la central -actuación que conlleverá una inversión de 720 millones de euros-, el departamento que dirige Sara Aagesen encara el final de la tramitación administrativa para que la instalación hidroeléctrica multiplique por cuatro su actual capacidad, que es de 360 megavatios, y que pasará a 1.400 MW.

PASO DECISIVO

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado este "paso administrativo decisivo" del Estado para la ampliación de la central de Aguayo, "un proyecto energético clave no sólo para Cantabria sino para el conjunto del país".

En un comunicado, ha subrayado la repercusión económica de esta actuación, que contará con una ayuda de 180 millones de la Unión Europea, asignada en enero por considerarlo un proyecto energético "clave".

A su juicio, esta financiación es "el mejor aval" para llevar a cabo este proyecto para que la energía sea un "pilar transformador del desarrollo" de la sociedad, algo con lo que el Gobierno de España -ha indicado- está "muy comprometido, porque de ello depende el futuro económico, industrial y social".

"El proyecto Aguayo II va a convertir la central hidroeléctrica cántabra en una infraestructura estratégica a nivel nacional por su capacidad de almacenamiento", ha augurado Casares, para concluir apuntando que la ampliación de la capacidad de la central "permitirá generar energía para abastecer más de 800.000 hogares en España".