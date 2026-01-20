Archivo - Palacio de la Magdalena.- Archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha sometido a información pública la declaración del Palacio de La Magdalena como Lugar de Memoria Democrática.

Los interesados tienen un plazo de 20 días para consultar el expediente y presentar alegaciones, a contar desde el día siguiente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, desde este miércoles, 21 de enero.

El expediente completo estará disponible para su consulta en la página web del Ministerio y las alegaciones pueden presentarse en cualquiera de los registros oficiales o a través del enlace del Ministerio.

El Gobierno central ha seguido adelante con la declaración a pesar de que el pasado 1 de diciembre el Parlamento de Cantabria mostró su oposición a que el Palacio de La Magdalena de Santander sea reconocido como Lugar de Memoria Democrática, con los votos a favor de PP y Vox.

La iniciativa, que contó con el rechazo de PRC y PSOE, también defendía el derecho del Parlamento cántabro a derogar la ley autonómica de Memoria Histórica, como hizo en 2024 con los votos de los 'populares' y de Vox, una derogación que fue suspendida por el Tribunal Constitucional al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La proposición no de ley fue planteada por el PP, que cree que, con iniciativas como esta, el Gobierno de España pretende "rescribir" y "manipular" la historia del país y también para intentar "desviar la atención de los temas que verdaderamente le preocupan a la sociedad y de los "numerosísimos casos de corrupción que rodean" a Pedro Sánchez.

Además, a su juicio, si se reconoce La Magdalena como Lugar de Memoria, se va cometer "una injusticia con la Historia" y también "con muchas familias de víctimas de la violencia política en la etapa de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura".

CAMPO DE CONCENTRACIÓN FRANQUISTA

El PP presentó esta iniciativa parlamentaria tras la resolución aprobada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para iniciar el procedimiento para declarar el conjunto de la península de La Magdalena como el primer Lugar de Memoria de Cantabria por haber albergado, en la zona de las Caballerizas, un campo de concentración franquista entre agosto de 1937 y noviembre de 1939.

El BOE publicó el pasado 31 de octubre la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para iniciar el procedimiento para declarar el conjunto de La Península de La Magdalena como el primer Lugar de Memoria de Cantabria.

Según se detallaba en la resolución, este espacio se ubicó un campo de concentración franquista --de los 188 que hubo en todo el país-- entre agosto de 1937 y noviembre de 1939, concretamente en las caballerizas. "Aunque su capacidad máxima era de 600 prisioneros, llegó a albergar más de 1.600".

Así lo recoge un documento conservado en el Archivo General Militar de Ávila, que detalla las rutinas diarias impuestas a los reclusos: realizar el saludo fascista al cruzarse con los mandos, cantar el Cara al Sol, asistir a misa y participar en actividades destinadas a fomentar el llamado "espíritu español".

Además, según el BOE, fue "uno de los primeros campos de concentración establecidos por el franquismo y el más fotografiado, al servir de modelo para la creación de otros campos en toda España. Desde sus primeros días, el régimen lo utilizó como herramienta de propaganda".

Por último, la publicación señalaba que "el Palacio de La Magdalena constituye un ejemplo de los espacios utilizados por el régimen franquista para la represión y el internamiento de la población considerada enemiga o desafecta. En él se cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tales como la privación arbitraria de libertad, el sometimiento a condiciones inhumanas y la ausencia total de garantías jurídicas".