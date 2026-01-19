A información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental del teleférico de Vega de Pas

Media confirma que las obras del teleférico de Vega de Paga comenzará "esta legislatura".- Archivo- GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha sometido a información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental del expediente para la construcción y explotación del teleférico 'Mirador del Pas', promovido por Cantur en suelo rústico de Pandillo y Yera, en el municipio cántabro Vega de Pas.

El proyecto, que fue retomado por el actual Ejecutivo autonómico (PP) tras ser desechado por el bipartito PRC-PSOE en la legislatura anterior, supondrá una inversión de más de 23 millones de euros y tiene el objetivo de impulsar el liderazgo turístico de los valles pasiegos.

Los interesados y las administraciones públicas afectadas pueden presentar alegaciones y observaciones al proyecto en un plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), es decir, desde este martes, 20 de enero.

El proyecto y el estudio de impacto ambiental que se someten a información pública pueden ser consultados en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de 9.00 a 14.00 horas, ubicada en la calle Cádiz número 2 de Santander, y en el portal del Gobierno de Cantabria a través del enlace https://www.cantabria.es/web/direccion-general-transportes-y-comunicaciones.

Los principales objetivos del proyecto del teleférico de Vega de Pas son dinamizar la zona interior de Cantabria mediante un atractivo turístico, "replicando el efecto que desde 1966 ejerce el teleférico de Fuente Dé", así como desconcentrar la presión turística del litoral, creando nuevas oportunidades de negocio en municipios de montaña con riego de despoblación.

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, avanzó hace unos días que la construcción del teleférico de Vega de Pas "comenzará esta legislatura".

EL PROYECTO

Los documentos que hoy publica el BOC recogen, entre otras cuestiones, un análisis de las posibles soluciones y alternativas técnicas, en función de las características del terreno y de los requerimientos de uso, así como la definición de las obras complementarias de acceso, el suministro, edificaciones e instalaciones.

El objetivo es comunicar mediante transporte por cable el fondo del valle próximo a Vega de Pas con alguna de las cimas o cerros próximos al Castro Valnera y al límite autonómico, para poner en valor y dar a conocer el territorio y montes pasiegos.

Así, la zona de actuación se localiza en la vertiente occidental de la Cordillera Cantábrica, en las proximidades del Puerto de Estacas de Trueba, que separa Cantabria de la provincia de Burgos.

Los barrios o núcleos de población más cercanos al punto de partida del teleférico son Pandillo o Yera, pertenecientes ambos al término municipal de Vega de Pas y ubicados a 65 kilómetros de Santander.

Se prevé que las cabinas tengan una capacidad de 40 viajeros (350-375 personas por hora), y alcancen una velocidad máxima de 10 metros por segundo.

CONCESIÓN POR 40 AÑOS

Según recoge el proyecto, CANTUR llevará a cabo la gestión del teleférico mediante un modelo similar a concesión administrativa.

La explotación integral de las instalaciones se realizará mediante una gestión indirecta, es decir, a través de una empresa privada que actúa como inversora y que gestionará la explotación de la instalación, incluyendo la atención al cliente y la publicidad.

La empresa concesionaria también se encargará del mantenimiento y conservación durante todo el periodo de explotación, que queda fijado en 40 años. Pasado este periodo, la instalación pasará a manos de CANTUR.

La empresa pública CANTUR recibirá un canon de 100.000 euros y un canon variable que dependerá del volumen de actividad, según el numero de visitantes que haya tenido el teleférico, que según prevé el proyecto podría llegar a 3.800 al día en el mes de agosto, el de mayor afluencia, y se situaría en 2.625 en los meses de invierno (de noviembre a marzo).

El proyecto también destaca el gran potencial del teleférico para atraer visitantes tanto locales como extranjeros y responder a un creciente interés por los valles pasiegos.

De hecho, según los datos de INE, Turespaña, ICANE y de CANTUR, durante 2024 se contabilizaron 64.435 viajeros en los 16 municipios de la comarca turística valles pasiegos, con 188.748 pernoctaciones, una estancia media de entre 2 y 4 días, con grados de ocupación que oscilaron entre el 30% de los meses de menor demanda hasta el 80% en los de mayor demanda.

Así, la comarca es la que más ha incrementado su cifra de visitantes de toda Cantabria, doblando su número en los últimos 10 años -de 35.780 en 2015 a 64.435 viajeros en 2024-.

Además, el proyecto destaca su valor como tractor de otros sectores económicos como hostelería, comercio local, actividades de ocio, servicios turísticos, o el transporte, lo que repercutirá en la creación de empleo directo -en torno a 135 puestos el primer año de puesta en marcha- como indirectos asociados a esas actividades (alrededor de 270), y en un 80% vinculados a servicios presenciales y, por tanto, difíciles de deslocalizar, lo que beneficia a la fijación de población local.