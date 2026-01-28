A información pública la solicitud de autorización para instalar un almacén de energía con baterías en Solórzano

Archivo - Zona donde se localizaría el almacenamiento de energía con baterías en Solórzano - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria abre un periodo de información pública de 30 días para consultar y presentar alegaciones al expediente de solicitud de autorización para crear un almacén de energía con baterías en Solórzano, promovido por Bess Development 6 y que cuenta con un presupuesto de 39,27 millones.

Así consta en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este miércoles, que recoge el anuncio por el que este jueves 29 de enero se abrirá el plazo de información pública del expediente de autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de ejecución de esta instalación.

El sistema proyectado de almacenamiento energético posee una capacidad de 199,52 MWh (megavatios/hora) a través de 145 bloques de baterías.

El proyecto también recoge infraestructuras de transformación e interconexión.

La documentación del proyecto puede consultarse en el apartado 'Información pública' de la página web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria, https://dgicc. cantabria.es/informacion-publica, y formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.

Igualmente, se dispone de una representación cartográfica de la planta de almacenamiento en el Visualizador de Información Geográfica del Gobierno de Cantabria, activando la capa "Sistemas de almacenamiento de energía por baterías (BESS)" en los desplegables "Energía"/"Electricidad": https://mapas.cantabria.es/

En el anuncio, se adjuntan la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, cuyo trámite de información pública se inicia también con este anuncio.

El presente proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental simplificada, que se formuló en mayo de 2025 y se publicó en el BOC el 9 de junio.