A información pública la solicitud de autorización previa del almacén de baterías Bess Astillero

Infografía del proyecto y subestación de Astillero - BESS ASTILLERO

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de la instalación proyectada de almacenamiento energético mediante baterías Bess Astillero y sus infraestructuras de evacuación.

La planta, promovida por Bellwood Corporate Services, en Astillero tiene una potencia de 45 MV y una capacidad total de 90 MWh a través de 24 contenedores de baterías de ion-litio y 12 estaciones de potencia, cada una de las cuales acogerá dos convertidores, a lo que hay que sumar otros elementos.

Está destinada a almacenar energía eléctrica y gestionar su posterior inyección a la red eléctrica, contribuyendo a la flexibilidad y estabilidad del sistema eléctrico.

Tiene un presupuesto de ejecución que asciende a casi 34,5 millones de euros.

El plazo de información pública es de 20 días a contar desde este miércoles 8 de julio, según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Durante ese periodo, los interesados pueden consultar la documentación del proyecto en el apartado 'Información pública' de la página web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria, https://dgicc.cantabria.es/informacion-publica, y formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.

El proyecto cuenta con informe de impacto ambiental favorable emitido por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria y fue publicado el pasado 5 de junio en el Boletín Oficial de Cantabria.