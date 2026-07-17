A información pública la solicitud de Ribamontán al Mar para instalar dos puntos selfie en Castanedo y Galizano

Infografía de la escultura de una vaca de gran formato que se pretende instalar en Castanedo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria somete a información pública la solicitud del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar para instalar dos puntos selfie en el municipio.

Se instalarían en parcelas de suelo rústico. Uno de estos puntos selfie consiste en una escultura de una vaca de gran formato en la localidad de Castanedo y el otro un banco de madera gigante en Galizano, según se recoge en la información publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

El periodo de información pública establecido es de 15 días, tiempo durante el que se podrá consultar el expediente y formular las correspondientes alegaciones.

El expediente podrá ser consultado introduciendo el número de expediente 316872 en el enlace: https://aplicacionesweb.cantabria.es/gevamur/publico/expedie....

Del mismo modo podrá ser igualmente consultado en las dependencias de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ubicadas en el número 14 de la calle Lealtad de Santander, de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, excepto festivos.