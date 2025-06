El informe de la UCO revela que Koldo recibió 1.025 euros durante cuatro meses del cántabro Jacobo Pombo

SANTANDER 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la presunta trama de amaño de obras públicas del 'caso Koldo' revela que el exasesor del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos recibió 1.025 euros durante cuatro meses del cántabro Jacobo Pombo.

Así se detalla en la transcripción de una de las conversaciones entre Koldo García y el ex 'número tres' del PSOE nacional Santos Cerdán de diciembre de 2023, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el primero asegura que pidió ayuda "a varias personas para poder salir adelante".

"Le pedí ayuda a Jacobo Pombo, le pedía ayuda a varias personas para pagar mi nómina", le dice Koldo a Cerdán en una de conversaciones recogidas en el informe de la UCO previa a la salida del exasesor del Ministerio, que tuvo lugar en julio de 2024 tras el cese de Ábalos como ministro.

Es en otra conversación en la que Koldo destaca a Cerdán todas las gestiones que se le encomendaron cuando formaba parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del PSOE y en la el exsecretario de Organización socialista le manifiesta que va a "intentar hacer algo" para ayudarle.

En referencia a esa ayuda que podría prestarle Santos Cerdán, Koldo comentó que habría intentado obtener dinero del hijo de Ábalos para que, a través de dos empresas, le pudiera pagar "1.000, 1.200 euros al mes, y no me ha pagado".

"Me dijeron que en Méjico me podían dar, que un chico que se llama Jacobo, que es verdad que él me ha ingresado 1.025 euros durante cuatro meses. Eso es cierto", le dijo en aquella conversación Koldo a Cerdán en referencia al cántabro Jacobo Pombo que reside en México.

RELACIONADO CON KOLDO EN OTRA INVESTIGACIÓN

Pombo ya fue anteriormente ligado a Koldo García en la investigación que lleva la Audiencia Nacional sobre presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

En un auto en febrero de 2024, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno señaló al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al cántabro Jacobo Pombo como "intermediarios" de la 'trama Koldo'.

"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apuntaba el juez.

Pombo es presidente del Global Youth Leadership Forum, un encuentro internacional de jóvenes líderes que se celebra en Santander con presencia de destacados políticos, como el propio Ábalos en 2018, cuando estaba al frente del Ministerio de Transportes.

El cántabro ha sido delegado del Gobierno de España en la Sectorial de Juventud (Youth 20) y director de Proyectos, Patrocinios e Internacionalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.