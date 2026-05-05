Infringe una ordenanza de Santoña, da nombre y DNI falsos y es detenido por romper el alejamiento a su ex

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SANTOÑA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santoña ha detenido a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, después de que infringiera una ordenanza municipal y tratara de identificarse con datos falsos.

Según ha informado este martes el Ayuntamiento, fue arrestado el pasado domingo por la mañana, después de ser identificado por los agentes por haber cometido una infracción contra la ordenanza municipal de tenencia de animales.

El hombre carecía de documentación física y trató de identificarse aportando verbalmente un nombre, apellidos y DNI falsos. Así, infundió sospechas a los policías que, tras realizar gestiones para averiguar su verdadera identidad, comprobaron que tenía en vigor una orden de alejamiento sobre su expareja, que estaba incumpliendo en ese momento por lo que fue detenido.

OTROS SERVICIOS

Por otro lado, en sus últimos servicios la Policía de Santoña ha asistido a un hombre caído en la vía pública con una herida sangrante en la cabeza. Los agentes le auxiliaron y trasladaron al centro de salud del municipio.

También han investigado a un hombre tras ser detectado conduciendo un vehículo a motor, pese a que había perdido la vigencia del carné y no la había recuperado desde el año 2008.

Y han incoado varios expedientes sancionadores administrativos, en su mayoría por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública o por conducir bajo los efectos del alcohol.