La inhumación de los restos de Matilde de la Torre será este sábado en Cabezón de la Sal

El delegado del Gobierno en Cantabria y líder autonómico del PSOE, Pedro Casares, en la exhumación de los restos de Matilde de la Torre en México - FACEBOOK PEDRO CASARES

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La inhumación de los restos de la cántabra Matilde de la Torre, pedagoga, escritora, periodista y una de las primeras diputadas en las Cortes de la Segunda República, y de cuyo fallecimiento se cumplen este jueves 80 años, tendrá lugar este sábado, 21 de marzo, en Cabezón de la Sal, su localidad natal.

El acto, que será a las 12.00 horas en el cementerio del municipio, se produce tras la exhumación de sus restos a principios de este mes en México, país que acogió a De la Torre (1884-1946) durante su exilio, y su traslado a Cantabria para cumplir uno de sus últimos deseos: regresar a su pueblo natal.

Según ha podido saber Europa Press, está prevista la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; de la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal; del delegado del Gobierno, Pedro Casares; el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso, y la directora general de Cultura del Gobierno regional, Eva Guillermina Fernández.

Asistirán también la presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, y de la Fundación Pablo Iglesias, María Luisa Carcedo.

El acto está organizado por el PSOE y por la Fundación Matilde de la Torre junto con el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.

La fecha de la inhumación la ha dado a conocer este jueves Casares durante la presentación del sello emitido por Correos dedicado a Matilde de la Torre.