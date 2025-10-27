El TUS inicia las obras para instalar 41 nuevas marquesinas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Transporte Urbano de Santander (TUS) ha iniciado las obras para la colocación de 41 nuevas marquesinas distribuidas por distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la comodidad y el resguardo de los usuarios.

El Ayuntamiento dispone de 453 paradas operativas para prestar servicio a los usuarios del autobús urbano y "una vez recogidas las peticiones de los propios usuarios del TUS, es necesario incrementar el número de paradas con marquesina. Tras contratar el suministro de estos elementos, ya disponemos de las 41 marquesinas que hemos comenzado a colocar en las paradas con mayores valores de demanda", ha explicado en un comunicado la alcaldesa, Gema Igual.

La regidora ha subrayado que el TUS ha priorizado en la selección de ubicaciones el volumen de usuarios beneficiados y que las obras mejorarán además la accesibilidad y los entornos de las paradas.

"No solo se instalarán las marquesinas, sino que se ampliarán zonas de espera, se facilitarán los accesos al autobús y se garantizará la correcta señalización para los viajeros", ha añadido.

La inversión total, que incluye tanto la instalación de marquesinas como la adecuación de los entornos, asciende a 607.027 euros.

Los trabajos han comenzado en la parada de Corceño 69, en San Román, con lo que se da respuesta a las peticiones de los vecinos de la zona, y se desarrollarán de forma progresiva hasta abril de 2026.

Igual ha hecho hincapié en el proceso de modernización en el que se encuentra inmerso el TUS, tanto a nivel de flota como en infraestructuras para los usuarios.

Además, ha subrayado que el proyecto de presupuesto para 2026 incluye 29,5 millones para el TUS, mantiene congeladas todas las tarifas y bonificaciones que benefician a una parte sustancial de los santanderinos, y consigna 500.000 euros a la adquisición de autobuses, en el marco del plan de renovación de flota.

CALENDARIO DE INSTALACIÓN POR ZONAS

En el entorno de San Román, las primeras marquesinas se colocarán entre octubre y noviembre, comenzando por las paradas Corceño 69 (409), El Mazo (443), Virgen del Mar 37 (389), La Gloria 179 (420) y El Mazo 2 (405) y La Gloria 1 (424).

Durante noviembre y diciembre, las obras continuarán en las zonas de Nueva Montaña, Peñacastillo y Ojáiz, con actuaciones en las paradas Ojáiz 166 (447), Gertrudis Gómez de Avellaneda (493), Barrio Las Tejeras (90), Instituto Peñacastillo (428), Ricardo López Aranda 23 (534), Ricardo López Aranda 18 (539) y El Empalme (84).

En el área del PCTCAN y Alisal, las intervenciones se desarrollarán a lo largo de diciembre con la instalación de marquesinas en las paradas PCTCAN 2 (486), PCTCAN 3 (487) y Julio Jaurena 4 (544). También en diciembre se actuará en la Avenida del Deporte, en las paradas La Cavaduca (412) y Avenida del Deporte 3 (411).

Posteriormente, entre diciembre y marzo, se trabajará en las zonas de Monte y Cueto, con la instalación progresiva en Corbanera 162 (372), Corbanera 93 (386), Grupo Ateca (367), Ernest Lluch 26 (543), Ernest Lluch 18 (542), Ernest Lluch 17 (530), Jorge Sepúlveda 2 (462), Camping (276), Cruce de Polio (252), Ernest Lluch 9 (531), Avenida Cantabria 76 (506), Ernest Lluch 3 (532), Marqués de Hazas (480) y Ernest Lluch 2 (540).

Finalmente, las obras se completarán en el centro de la ciudad, entre febrero y abril, con la colocación de marquesinas en las paradas Santa Lucía 1 (114), Pedro San Martín 8 (436), Cervantes 29 (456), Calle del Monte 12 (457), Canalejas 93 (519), La Atalaya 2 (438), Tetuán 41 (504) y Los Peligros (426).

En total, serán 41 nuevas marquesinas distribuidas por todos los barrios de Santander, que contribuirán a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.