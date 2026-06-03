Iniciada la renovación de la red de abastecimiento en el barrio Los Portuarios de Santander

La alcaldesa presenta el proyecto a vecinos del entorno - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado este miércoles las obras de renovación de la red de abastecimiento en el barrio de Los Portuarios, en La Albericia, con la que se optimizará el servicio de suministro de agua a unas 80 viviendas de la zona.

En concreto, se instalarán 502 metros lineales de nueva tubería, junto con los elementos necesarios para garantizar una red "más eficiente y más fácil de mantener", con una inversión de 230.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Así lo ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación la alcaldesa, Gema Igual, quien ha acudido al inicio de los trabajos junto a las concejalas de Medio Ambiente y Barrios, Margarita Rojo y Lorena Gutiérrez, respectivamente. También han asistidos responsables de la empresa Aqualia --que ejecuta la obra--, además de residentes.

Igual ha explicado que esta obra forma parte de una actuación conjunta aprobada en la Junta de Gobierno Local, que también se desarrollará en la calle Cisneros, desde la calle del Monte hasta Cervantes, con un presupuesto total de 452.164 euros.

Además, ha señalado que la intervención se enmarca dentro de la planificación ordinaria de inversiones que el Ayuntamiento impulsa para renovar, mejorar y sustituir infraestructuras vinculadas al servicio municipal de abastecimiento y alcantarillado.

Asimismo, la alcaldesa ha recalcado que esta intervención forma parte del "esfuerzo" del equipo de Gobierno para "mejorar los servicios y la calidad de vida en todos los barrios de la ciudad", y ha detallado que se trata de infraestructuras con muchos años de funcionamiento --en el caso de la calle Los Portuarios de más de 40--, que el Ayuntamiento ha decidido renovar con el objetivo de prestar "un mejor servicio".

"Seguimos mejorando la ciudad y actuando para tener las infraestructuras en el mejor estado posible, garantizando este servicio esencial para los santanderinos", ha resumido la regidora.

Ha incidido en que Los Portuarios es un barrio con una historia propia dentro de La Albericia, que nació vinculado a los trabajadores del Puerto y conserva una identidad "muy reconocible, ligada a muchas familias que han vivido aquí durante generaciones".

Esa historia también explica que algunas de sus infraestructuras procedan de una etapa anterior y necesiten una intervención "profunda" para adaptarse a las necesidades actuales.

LA OBRA

La intervención consiste en ejecutar una nueva red de abastecimiento de fundición dúctil de 100 milímetros de diámetro, que discurrirá por la calzada junto a la acera de la calle Los Portuarios.

Desde esa tubería principal partirán tres ramales que darán suministro al barrio desde una conducción renovada, más resistente y con mejores condiciones de funcionamiento.

Esta nueva infraestructura permitirá mejorar la fiabilidad del suministro, reducirá el riesgo de averías, facilitará las operaciones de mantenimiento y permitirá actuar de manera más precisa cuando sea necesario intervenir en algún punto concreto.

Para ello, se dejará una válvula de corte en cada calle donde van las acometidas, de forma que la red pueda sectorizarse y las posibles incidencias futuras tengan una afección mucho más limitada.