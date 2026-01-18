Las inscripciones para el tercer y último sorteo de las VPO de El Alisal concluyen el 31 de enero

Archivo - Santander adjudica otras 92 VPO de los edificios del Alisal - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo para inscribirse en el tercer y último sorteo de las 281 viviendas que el Ayuntamiento de Santander construye en el Sector 1, El Alisal, permanece abierto hasta el 31 de enero.

Así lo ha recordado en nota de prensa el concejal de Vivienda, Agustín Navarro, quien ha destacado que más de mil personas se han inscrito hasta el momento a este nuevo sorteo, que se celebrará en primavera, y se sumarán por tanto a quienes participaron en los dos ya celebrados y no resultaron adjudicatarios, que ascienden a casi 11.000 personas.

En esta ocasión, se sortearán las viviendas de dos edificios: 38 de alquiler con opción a compra y 32 en venta.

En el edificio de alquiler a 10 años con opción a compra, dos de los portales se reservan exclusivamente a jóvenes que no hayan cumplido los 36 años el 31 de enero de 2026 (fecha final de inscripción).

Todos esos jóvenes menores de 36 años también participarán en el sorteo de VPO para todos los solicitantes.

Por otra parte, Navarro ha destacado "la buena marcha" de las obras de los seis edificios y ha asegurado que se cumplen los plazos para que las viviendas se puedan entregar a los adjudicatarios en 2027.

Además, ha puesto en valor que se trata de la mayor promoción de vivienda protegida "de la historia de la ciudad" y ha cifrado en 46 millones la inversión municipal global que conlleva esta actuación.

El edil ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Santander ha construido 1.204 VPO en los últimos años y ha promovido "el mayor parque de vivienda social en alquiler que existe en Cantabria".

"Santander es ejemplo de impulso a promociones de vivienda protegida a precios muy competitivos y con continuas facilidades como son también los descuentos a las familias que incorporan un nuevo miembro por nacimiento o adopción", ha concluido.

Las personas interesadas pueden apuntarse en el Registro municipal, en la planta baja del Ayuntamiento.

Además, quienes lo deseen pueden ampliar información y descargar el impreso en la web de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander SVS https://www.svs- santander.es/