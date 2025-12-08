Las instalaciones de Cantur y El Soplao reciben 13.550 visitantes en el puente, con Cabárceno a la cabeza

Cetrería en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones turísticas de Cantur y El Soplao han recibido un total de 13.550 visitantes durante este puente de diciembre, en el que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha sido la más concurrida, con 8.263 personas, casi el 61 por ciento del total.

A los de Cabárceno, donde la mayor afluencia se dio el domingo 7, con 4.338 visitantes, hay que sumar los 1.836 registrados en Alto Campoo durante el sábado (1.272) y el domingo (este lunes el viento sur ha impedido abrir la estación para la práctica del esquí y solo ha estado disponible para uso turístico); los de la cueva del Soplao y los del teleférico de Fuente Dé.

Esta instalación permaneció cerrada el domingo entre las 9.30 y las 12.00 horas, por el intenso viento registrado en la zona de Liébana.

Cantur ha valorado estos datos como "positivos", especialmente, si se tiene en cuenta que las previsiones meteorológicas no han acompañado en la totalidad de las jornadas festivas.

"En general las cifras se pueden considerar positivas y constituyen un buen termómetro del interés que Cantabria despierta para el turista", ha asegurado la directora general de Cantur, Inés Mier.

En cuanto a las cifras de Alto Campoo, que inició la temporada este viernes y estuvo abierta también el sábado y el domingo, cree que demuestran "las ganas de nieve que existen".

Mier ha indicado que la intención de Cantur es ir abriendo pistas de forma progresiva para esta semana.

Por su parte, El Soplao recibió la mayor cantidad de visitantes, un total de 747, el domingo, situando este atractivo turístico como uno de los "productos de referencia" dentro de la oferta turística que posee la comunidad autónoma, según ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa.