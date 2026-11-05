Instalada en Liébana la primera de seis antenas para mejorar el seguimiento GPS del ganado en Picos de Europa - FCQ

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha instalado la primera de las seis antenas previstas para mejorar el seguimiento a distancia, mediante GPS, del ganado en la vertiente lebaniega de los Picos de Europa. Las cinco restantes se instalarán de forma progresiva.

La actuación, enmarcada en el proyecto Ganadería Pro-Biodiversidad, responde a una necesidad de las explotaciones que utilizan collares GPS para localizar ovejas, cabras, vacas y caballos en los pastos de montaña, ha informado la Fundación.

Desde hace varios años, los ganaderos de la zona utilizan estos dispositivos para saber dónde se encuentran sus animales. En algunos puertos y laderas, la orografía dificulta que los collares transmitan las posiciones que registran. En este sentido y con el fin de mejorar la recepción de esas señales, la FCQ y Digitanimal han estudiado la ubicación de las antenas en función de las zonas de pastoreo y de los puntos con cobertura insuficiente.

Las antenas estarán alimentadas mediante un panel solar y una batería y recibirán los mensajes que envían los collares compatibles con la red Sigfox, que registran la posición GPS y aportan también información sobre la actividad y la temperatura superficial del animal.

Las antenas consiguen una mejor recepción que facilita la consulta de esos datos y permite al ganadero decidir cuándo es necesario desplazarse al monte; por ejemplo, ante una salida de la zona de pastoreo o un cambio inusual de actividad.

La cobertura completa que aporte esta infraestructura será de uso público y gratuito y podrá beneficiarse de ella cualquier usuario de collares compatibles en el área de servicio, con independencia de que su explotación esté adherida a la marca de garantía Pro-Biodiversidad.

UNA HERRAMIENTA PARA SOSTENER LA GANADERÍA EXTENSIVA DE MONTAÑA

La localización de ganado a distancia puede evitar desplazamientos de búsqueda y facilitar una respuesta más rápida ante incidencias. Además, el historial de posiciones también permite estudiar qué zonas de los montes comunales utiliza el ganado y cuánto tiempo permanece en ellas, una información útil para planificar el aprovechamiento de los pastos.

Esta iniciativa guarda relación con la conservación del quebrantahuesos porque apuesta por la continuidad de la ganadería extensiva. De esta manera, su alimentación a través restos óseos del ganado forma parte de la dieta de esta ave carroñera cuando están disponibles en el medio.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos busca la colaboración de los habitantes porque entiende que "no hay conservación si no se cuenta con las personas que viven en el territorio". Por ello, facilitar el trabajo de quienes mantienen sus rebaños en los puertos de montaña contribuye a sostener una actividad vinculada a la disponibilidad de alimento para la especie y la fijación de población en los pueblos.

GANADERÍA PRO-BIODIVERSIDAD

La actuación se enmarca en el 'Programa transformador de la ganadería extensiva en áreas de montaña en convivencia con grandes carnívoros (lobo)', denominado Ganadería Pro-Biodiversidad.

El proyecto ha sido desarrollado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU.