El Instituto de Física de Cantabria participa en un proyecto europeo para anticipar cómo será el clima del futuro - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) participará durante los próximos cuatro años en el proyecto europeo FUTURA, cuyo objetivo es mejorar la forma en que se predice y analiza el cambio climático.

El objetivo de FUTURA, en el que participan 40 instituciones, es desarrollar unos nuevos escenarios climáticos que permitan comprender mejor cómo evolucionará el planeta en las próximas décadas y qué consecuencias tendrán las distintas decisiones sociales, económicas y ambientales que se tomen.

En un comunicado, la Universidad de Cantabria ha explicado que estos escenarios son las "hojas de ruta" que utiliza el personal científico, los gobiernos y los organismos internacionales para anticipar fenómenos como olas de calor, sequías, inundaciones, cambios en los ecosistemas o impactos sobre sectores clave como la agricultura, la energía o la salud.

Entre otras cuestiones, el proyecto analizará el comportamiento de fenómenos extremos, estudiará posibles escenarios en los que se supere temporalmente el límite de 1,5 grados de calentamiento global y evaluará el papel que podrían desempeñar las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono.

El IFCA liderará en FUTURA parte de los trabajos dedicados al análisis regional del cambio climático, y ayudará a generar información más detallada sobre cómo podrían evolucionar las condiciones climáticas en diferentes territorios europeos y del resto del mundo.

Además, participará en el desarrollo de la infraestructura europea de datos climáticos, colaborando en el desarrollo de herramientas e infraestructuras digitales que permitan almacenar, compartir y reutilizar grandes volúmenes de datos climáticos generados por la comunidad científica internacional.