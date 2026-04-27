Intenta apuñalar con una navaja a otro hombre, que se defiende con un vaso, y acaban detenidos

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a dos hombres, de 32 y 39 años, por supuestos delitos de lesiones después de que el primero intentase apuñalar con una navaja al segundo, que se defendió con un vaso. También ha arrestado a un tercer implicado, de 43, por llevar 21 gramos de cocaína en su cazadora. Y todo ello tras una persecución en Puertochico.

Según ha informado el Cuerpo, el suceso se produjo este domingo a las 8.10 horas en la calle Casimiro Sainz, cuando los agentes vieron que un hombre (el de 32 años) cruzaba la vía con el rostro y la camiseta ensangrentados, mientras era perseguido por otros dos, uno de ellos con una navaja.

Este último se acercó a los policías y afirmó que el perseguido intentó apuñalarle con dicha navaja y que le había causado heridas en la mano izquierda. En ese momento, el perseguido se volvió hacia los agentes y ambos se enzarzaron de nuevo, teniendo que ser separados.

Además, señala la Policía Local, dos porteros de un local hostelero de la calle Santa Lucía aseguraron posteriormente que ya le habían quitado una navaja al perseguido antes de la agresión; y que, diez minutos después, regresó con otra con la que arremetió contra el otro hombre, que se defendió con un vaso.

Ambos fueron trasladados por los policías municipales al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Por otra parte, al hombre de 43 años se le incautó una bolsa con 21 gramos de cocaína que llevaba en un bolsillo de su cazadora.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de los tres implicados e instruyeron diligencias judiciales contra el hombre de 32 años por un supuesto delito de lesiones con arma blanca; contra el de 39 años por otro de lesiones con vaso, y contra el de 43 años por uno contra la salud pública.

OTRAS DETENCIONES

Además de éstas, la Policía Local ha detenido en la madrugada del domingo a un joven que salió corriendo cuando se encontraba en el entorno de la calle Pedrueca y Las Infantas donde había gente tomando alcohol en la vía pública. A pesar de que los agentes le advirtieron que no podía abandonar la zona porque iban a identificarle, hizo caso omiso y corrió hacía la Plaza de Cañadío.

Comenzó así una persecución ya que el hombre seguía desobedeciendo. Finalmente, los agentes le alcanzaron en la calle Gómez Oreña, donde opuso una fuerte resistencia y empujó a los policías. Uno de ellos acudió a un centro sanitario para ser atendido de las lesiones derivadas de la intervención.

Por otra parte, el viernes, la Policía también arrestó a un hombre de 37 años por quebrantar la prohibición de comunicación con su expareja, de 27, a la que realizó varias llamadas telefónicas.