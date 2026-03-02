Interrumpida la circulación en la línea Santander-Bilbao por un robo de cable

BILBAO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la línea de tren entre Santander y Bilbao está interrumpida desde primera hora de la mañana por un robo de cable que ha provocado afección a los sistemas de regulación del tráfico entre Irauregi y Karrantza, según ha informado Adif.

Según la entidad pública, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera "para garantizar la movilidad de los viajeros".

La información ha sido actualizada a las 09.00 horas en la página web de Adif, sin que se haya solucionado la incidencia por el momento. "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", han explicado desde Adif.