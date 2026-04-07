Interrumpida la circulación de trenes entre Las Fraguas y Los Corrales por un incendio forestal

Archivo - Un helicóptero trata de apagar el incendio forestal en Arenas de Iguña en foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre Las Fraguas (Arenas de Iguña) y Los Corrales de Buelna se ha interrumpido por un incendio forestal próximo a la infraestructura.

Así lo ha informado Adif en su cuenta de X, en la que ha explicado que esta incidencia afecta tanto a la circulación de la línea C1 del núcleo de cercanías de Cantabria como a los trenes que conectan Santander y Palencia.

Actualmente hay dos incendios forestales activos en la zona de Arenas de Iguña, de los 26 que registra la región.

El resto se sitúan en municipios de Rionansa (2), Cabuérniga (3), Valdáliga (3), Herrerías, Lamasón (3), Luena, Los Tojos (5), Cieza (2), Pesquera, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y San Vicente de la Barquera.

El Gobierno de Cantabria ha activado a las 09.00 horas, a petición de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT) por la incidencia de los fuegos en distintos puntos de la Comunidad y la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables para las próximas 48-72 horas.