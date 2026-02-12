Interrumpida la circulación de trenes en la línea Oviedo-Santander entre Infiesto y Villamayor por la caída de un árbol

Publicado: jueves, 12 febrero 2026 9:19
SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol en la vía ha interrumpido la circulación en la línea Oviedo-Santander a primera hora entre las localidades asturianas de Infiesto-Apeadero y Villamayor, según informa Adif.

Además, también en Cercanías Asturias y por el mismo motivo, caída de árboles en las líneas de ancho métrico, se han cortado temporalmente las líneas Oviedo-El Entrego entre Tudela-Veguín y Peña Rubia y Oviedo-Infiesto-Apeadero entre Nava y Carancos, si bien en esta última se ha restablecido la circulación una vez retirado el árbol que invadía la infraestructura.

