La inversión total estimada para el proyecto definitivo de La Pasiega se eleva a más de 230 millones

Suelo de La Pasiega. - EUROPA PRESS

PIÉLAGOS, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La inversión total estimada para el proyecto definitivo de La Pasiega (Piélagos), teniendo en cuenta el centro logístico, la estación ferroviaria intermodal y la carretera de acceso, alcanzará los más de 230 millones de euros.

Se trata de 110 millones de euros más de los 120 millones previstos inicialmente, dado que el proyecto definitivo contempla un "centro logístico" y no "un simple polígono industrial", al que se ha sumado la intermodal --62 millones, financiada al 50%--, la carretera de acceso --30 millones aportados por el Ejecutivo autonómico-- y el aumento de los costes de adquisición del suelo, la redacción del proyecto y los materiales y la ejecución de la obra --37,2 millones, 16 más--.

Así lo ha informado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha visitado este viernes las obras, cuya ejecución ha pasado "del 50% a más del 80%" en el último año, lo que ha supuesto "un salto adelante muy significativo".

La presidenta ha aseverado que, pese a los "contratiempos" que han ido surgiendo desde que se pusiera la primera piedra, el 5 de septiembre de 2023, La Pasiega "avanza con paso firme y va a estar terminada sí o sí dos años antes de lo previsto, en 2030".

Según ha detallado, la urbanización de las parcelas culminará en agosto, cuando terminen de introducir los conductos de gas natural y concluya el asfaltado, y para finales de año quedará terminado el paso superior sobre las vías del ferrocarril, cuya ejecución dependía de la autorización de ADIF, que "ha retrasado cuatro meses el fin de la obra".

NUEVA CARRETERA DE CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA S-30

Asimismo, ha anunciado que en septiembre estará listo el proyecto de construcción de la nueva carretera de conexión de la autovía S-30 con el Llano de La Pasiega, a través del enlace de Villaescusa, una actuación que sumará otra "importante" inversión a este proyecto, cercana a los 30 millones de euros.

En este punto, la líder del Ejecutivo autonómico ha criticado que el Gobierno anterior (PRC-PSOE) "corrió mucho para adjudicar La Pasiega antes de las elecciones, pero lo dejó todo sin hacer".

Y es que, ha apuntado, cuando llegaron al Gobierno "no había proyecto de accesos para conectar La Pasiega con la red de carreteras y autovías" y "tampoco existía compromiso alguno de ejecución ni de financiación del Gobierno central para la estación intermodal".

Así, los 'populares' tuvieron que aprobar un modificado de 13,2 millones de euros para "corregir las deficiencias" que presentaba el proyecto original, fundamentalmente por la "ausencia" de anteproyecto e integración de la estación intermodal.

Precisamente, ha celebrado que esta semana el Consejo de Ministros ha dado "por fin" luz verde al convenio para financiar al 50% la inversión total que asciende 62 millones de euros, IVA incluido, que se formalizará previsiblemente "a primeros de julio", ha avanzado.

LA SIGUIENTE FASE SE LICITARÁ EN SEPTIEMBRE

Del mismo modo, ha indicado que, tras el verano, en septiembre, se licitará la segunda etapa de la fase 1 y la fase 2, con un coste global estimado de 37,2 millones de euros, 16 millones por encima de las previsiones iniciales, al aumentar los costes de adquisición del suelo -de 10,8 a 15 millones-, de redacción del proyecto, y el coste de los materiales y la ejecución de la obra -de 7,4 millones a 18,8 millones-.

Ha explicado que la segunda etapa de la fase 1 es una actuación de "menor dimensión", sobre una superficie de algo más de 362.000 metros cuadrados, de los que 88.000 serán parcelas de uso logístico industrial.

Mientras que en la fase 2 se actuará sobre 285.000 metros cuadrados, de los que 172.372 estarán destinados a parcelas de uso industrial empresarial.

De esta forma, con esta nueva licitación, la firma del convenio para la estación intermodal y la nueva carretera de acceso, el proyecto definitivo de La Pasiega alcanzará una inversión total estimada de más de 230 millones de euros.

"Fíjense la diferencia, como de la noche al día", ha manifestado la presidenta, que ha reiterado que cuando llegaron al Gobierno estos terrenos eran "poco más que un polígono industrial en ciernes" y tuvieron que afrontar "una dura carrera de obstáculos para vencer las improvisaciones y las negligencias del bipartito".

En este sentido, ha subrayado que han tenido que "subsanar hasta la publicación íntegra del PSIR para no arriesgar la seguridad jurídica de este proyecto".

Así, ha puesto en valor que a día de hoy "esos mismos terrenos se han convertido en un gran centro logístico y en un activo fundamental tanto para el crecimiento del Puerto de Santander como para el relanzamiento industrial de Cantabria".

TERRENOS, A DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS

En cuanto a los terrenos, Buruaga ha trasladado que ya están "en condiciones" de empezar a ponerlos a disposición de las empresas. De hecho, ha añadido que ya cuentan con una primera reserva sobre la parcela más grande para un proyecto industrial que puede suponer, si se materializa, una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos de trabajo.