Integrantes del grupo Evoadapta con la rectora Conchi López y el director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente. - UC

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Evoadapta de la Universidad de Cantabria (UC) ha conseguido el Premio nacional y autonómico DaVinci por "la unión de tecnologías punteras y conocimientos sobre la evolución humana para responder a la pregunta de por qué desaparecieron los neardetanles". Además, ha obtenido el Premio Divulgación, en la categoría regional, por el proyecto 'Prehgastro, de la Prehistoria al plato', por la creación de un menú arqueostronómico.

Junto a Evoadapta, en la categoría regional, han sido distinguidos con el Premio a la Patente con mayor repercusión el proyecto 'Interruptor óptico', del grupo de investigación del departamento de Óptica de Física Aplicada, y con el Premio Impulso Investigador el Grupo de investigación de Ciencia e Ingeniería de Materiales (LADICIM).

Además, entre los ganadores regionales se encuentran empresas surgidas a partir resultados y conocimientos generados en el ámbito de investigación la UC, con el Premio Startup de Base Tecnológica, INHIBITEC Anticuerpos, por su evolución como startup para tratar la psoriasis severa o la artritis psoriásica; y con el Premio Scaleup, APRIA SYSTEMS, por su trabajo dedicado a resolver desafíos medioambientales e industriales mediante tecnologías de separación por membranas y procesos avanzados de oxidación y reducción.

El Aula Magna de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha acogido este jueves el acto de entrega de los Premios Nacionales a la Transferencia de Conocimiento IPfest en los que ha participado por primera vez la comunidad autónoma, a través de la Universidad de Cantabria.

La rectora de la UC, Conchi López, presidió este evento que contó con la asistencia del vicerrector de Investigación, Transferencia y Conocimiento, Luigi dell'Olio; el director del Área de Transferencia, Daniel Alvear, y el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier Puente, entre otros.

López puso en valor la existencia de estos premios dedicados "específicamente" a la transferencia de conocimiento y a la alta representación de investigadores, grupos de investigadores, empresas y entidades que forman parte de la comunidad universitaria o tienen una estrecha relación con la UC.

La rectora señaló que transferir conocimiento "requiere tiempo" y "conocer las necesidades de quienes pueden utilizar ese conocimiento y estar dispuestos a trabajar con personas que, en ocasiones, tienen una forma muy diferente de entender los problemas".

Al hilo, subrayó el papel que juegan las empresas, en referencia a que la universidad necesita "conocer las dificultades a las que se enfrentan, qué soluciones necesitan y en qué ámbitos podemos trabajar conjuntamente".

"En Cantabria tenemos una ventaja: la cercanía que nos ofrece una región pequeña. Tenemos una comunidad investigadora con una gran capacidad científica y un tejido empresarial con el que podemos establecer relaciones de colaboración muy directas. Debemos aprovechar esa circunstancia", concluyó.

LOS PREMIOS

Los Premios IPfest, celebrados simultáneamente en distintas comunidades autónomas españolas, han concedido siete premios en el ámbito autonómico y nacional: Divulgación, Patente con mayor repercusión, Startup universitaria, Scaleup, ConCIENCIA, DaVinci e Impulso Investigador. Y dos exclusivamente de ámbito nacional: Premio a la Trayectoria Profesional y Premio Rookie de transferencia de conocimiento.

El Grupo Evoadapta ha conseguido el premio DaVinci, tanto a nivel nacional como autonómico, y el premio Divulgación, por el proyecto 'Prehgastro'. El primero reconoce la iniciativa más integradora entre las ciencias, las humanidades y las artes dentro del contexto de la innovación y la transferencia de conocimiento; mientras que el segundo, la excelencia en la divulgación de la transferencia de conocimiento.

Evoadapta es un grupo de I+D+i de la Universidad de Cantabria dedicado al estudio de la Prehistoria desde una perspectiva multidisciplinar y está dirigido por la investigadora Ana Belén Marín-Arroyo. En la última década, ha captado un proyecto ERC Consolidator (en curso), cinco Marie Sktodowska-Curie Grants, siete ayudas Juan de la Cierva, Fundación Fyssen, Leakey Foundation, Margarita Salas, además de otros proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación.

'Prehgastro' es una propuesta gastrocientífica que une la investigación en Prehistoria y la experimentación gastronómica, a través de un recorrido por el paladar de nuestros ancestros y las evidencias arqueológicas descubiertas en el patrimonio prehistórico de Cantabria.

El Premio a la Patente con mayor repercusión, que destaca aquella patente que represente un avance significativo y de alto potencial de aplicación, ha sido para para el grupo de investigación de Óptica del departamento de Física Aplicada, que coordina el catedrático Fernando Moreno, por su proyecto 'Interruptor Óptico'.

Esta investigación se centró en el estudio de nuevos materiales capaces de modificar sus propiedades ópticas cuando se someten a estímulos externos como la luz. Estos materiales, llamados "de cambio de fase", pueden modificar su estado óptico (diferentes índices de refracción), lo que permite controlar cómo se propaga o se refleja la luz.

INHIBITEC Anticuerpos, empresa de base tecnológica surgida del Openlab del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC, centro mixto CSIC-UC), ha obtenido el Premio Startup de Base Tecnológica por su evolución a startup para el tratamiento de la psoriasis severa y la artritis psoriásica. Esta empresa tuvo entre sus fundadores a los investigadores Ramón Merino y Jesús Merino, pertenecientes al CSIC y a la UC, respectivamente.

Este premio, que estaba dirigido exclusivamente a empresas, reconoce a esta startup que ha demostrado un enfoque innovador en su modelo de negocio y que se relaciona con grupos de investigación.

El Premio Impulso Investigador ha sido para el grupo de investigación de Ciencia e Ingeniería de Materiales (LADICIM) por "impulsar la colaboración durante más de 20 años con el sector empresarial".

El grupo desarrolla varias líneas de trabajo que combinan técnicas avanzadas de simulación, caracterización y análisis de datos y se aplican a una amplia gama de materiales: metálicos, pétreos naturales y artificiales, conglomerantes, cerámicas, materiales plásticos y compuestos.

Por su parte, APRIA SYSTEMS, spin-off del Grupo de Procesos Avanzados de Separación de la UC, trabaja para contribuir a la mejora de la sostenibilidad del modelo productivo actual y se ha alzado con el Premio Scaleup, que distingue aquellas iniciativas que han escalado de forma eficiente y hayan ampliado su modelo gracias a la transferencia de conocimiento. Está dirigido a empresas.

Por último, el Premio ConCIENCIA ha sido para el proyecto 'Talisus', consistente en un inmovilizador para extremidades inferiores, versátil, confortable, ligero y de fácil manejo, que cumple con los principales requisitos tanto clínicos, físicos como técnicos. Pretende contribuir a la mejora de los tratamientos, así como a facilitar a los técnicos de radioterapia su compromiso con la participación ciudadana.

Aunque es la primera vez que se celebran en Cantabria, los Premios Nacionales a la Transferencia de Conocimiento llevan cinco ediciones reconociendo y visibilizando las iniciativas más destacadas en el ámbito de la transferencia de conocimiento en el entorno universitario, empresarial y social, así como dando valor a todos los profesionales que trabajan en la transferencia de conocimiento.

Los premios buscan fomentar la colaboración entre ciencia, tecnología, empresa, humanidades y sociedad, como vía para generar un impacto positivo en el ámbito económico, social y cultural.