Investigada por el hurto de una cadena de oro y dos muñecas valiosas a una octogenaria que cuidaba en Selaya

Guardia Civil de Selaya - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigada a una mujer de 40 años, vecina de Piélagos, como presunta autora del hurto de una cadena de oro y dos muñecas a una octogenaria a que cuidaba en Selaya.

La Benemérita conoció los hechos el 13 de octubre, a raíz de una denuncia por la sustracción de una cadena con una medalla, ambas de oro y de un siglo de antigüedad, y dos muñecas de edición limitada, del interior del domicilio de una mujer mayor de Selaya.

La Guardia Civil de este municipio se hizo cargo de la investigación y constató que la víctima, una mujer de 80 años, requería cuidados diarios en su vivienda y que una cuidadora que prestaba este servicio de manera temporal podría haber sido quien sustrajo los efectos.

Los agentes averiguaron la identidad de esta persona y determinaron que, aprovechando el acceso libre a las estancias del inmueble y el abuso de confianza, supuestamente sustrajo los efectos.

La mujer fue localizada la semana pasada y se le instruyeron diligencias en calidad de investigada por los estos hechos.

La Guardia Civil aconseja que se evite dejar joyas, dinero en efectivo abundante, libretas de ahorro o documentos notariales a la vista o en lugares de fácil acceso en el domicilio.