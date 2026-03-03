Investigada una mujer de Astillero por el robo de una tabla de snow surf en Alto Campoo

Foto de la tabla de snow sustraída - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una mujer de Astillero de 58 años como presunta autora del hurto de una tabla de snow surf valorada en 1.500 euros que había sido sustraída en las inmediaciones de la estación de esquí de Alto Campoo.

El pasado 16 de febrero, la Guardia Civil supo de este hurto y la investigación quedó a cargo de los agentes del Puesto de Espinilla, que averiguaron que la tabla había sido puesta a la venta.

Tras diferentes indagaciones, consiguieron identificar a la persona que supuestamente se llevó la tabla cuando se encontraba apoyada en el aparcamiento de la estación de esquí y averiguar que su domicilio estaba en Astillero.

Finalmente, con la colaboración de la Guardia Civil de esta localidad, el 25 de febrero se instruyeron diligencias en calidad de investigada a esta mujer como presunta autora del hurto.

La tabla pudo ser recuperada y está pendiente de ser entregada a su propietario, ha informado en un comunicado la Guardia Civil.