Investigado el autor del robo de dos cisternas agrícolas en Bareyo

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a investigar a un hombre de 28 años como presunto autor del hurto de dos cisternas agrícolas en el municipio de Bareyo, valoradas en 17.000 euros.

A primeros de noviembre, la Guardia Civil de Galizano supo de la sustracción de las mencionadas cisternas, de 3.000 y 8.000 litros de capacidad, dedicadas para labores de abonado de fincas particulares.

Los agentes iniciaron una investigación, que apuntaba que el móvil no era la venta de las cisternas, sino su uso en alguna finca o terreno en una zona próxima al lugar de los hechos.

Finalmente, averiguaron la ubicación de los remolques, que estaban en el mismo Bareyo, escondidos en una zona arbolada de una finca próxima a donde habían sido sustraídos. Los agentes los recuperaron y entregaron a su dueño.

Una vez identificado el presunto autor del hurto, se han instruido diligencias contra él en calidad de investigado.