Investigado un fontanero de Santander por cobrar una caldera que no instaló y otras 13 estafas

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un vecino de Santander de 41 años como presunto autor de un delito estafa, al cobrar 2.000 euros por una caldera y su instalación que no llegó a realizar.

Durante la investigación, los agentes han comprobado que el fontanero está relacionado con otras 13 presuntas estafas, cometidas desde 2019, en ventas de calderas por Internet que no eran remitidas, o por la venta e instalación de las mismas sin realizar los trabajos.

Además de Cantabria, las víctimas de estos hechos son de diferentes poblaciones de Guadalajara, Vizcaya, Granada, León, Valencia, Cáceres y Navarra.

A finales del mes de julio, la Guardia Civil de El Astillero recibió una denuncia en relación con la compra de una caldera y su instalación en una vivienda del municipio de Villaescusa, donde el fontanero contratado no realizó los trabajos señalados.

Anteriormente, el mencionado fontanero había estado en la vivienda, comprobando que la caldera que tenían instalada no tenía reparación, y acordó en 2.000 euros la adquisición de una nueva y los trabajos de instalación, que la víctima abonó por adelantado.

Tras varios meses de espera y diversas excusas por parte del fontanero para no llevar a cabo los trabajos, acordaron la devolución del dinero. La víctima recibió una imagen de la transferencia que decía haber realizado el fontanero, si bien la parte perjudicada nunca llegó a recibir cantidad alguna.

Finalmente, una vez identificado y localizado el presunto autor, este mes, la Guardia Civil le ha instruido diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito de estafa.