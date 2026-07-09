Investigado un hombre en Santoña por el robo de maquinaria de jardinería valorada en 9.000 euros - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un hombre de 44 años, residente en Santoña, como presunto autor del robo de diversa maquinaria de jardinería valorada, en unos 9.000 euros, de una nave de la localidad.

A principios de junio, la Guardia Civil de Santoña supo que en una nave del municipio habían sustraído diferentes herramientas de jardinería, como desbrozadoras, sopladores y un motor combinado (motosierra-cortasetos), cuyo valor ascendía a unos 9.000 euros.

La investigación determinó que para acceder a la nave se había forzado una de sus ventanas. Igualmente, los agentes localizaron con signos de fuerza la jaula donde se guardaba la maquinaria sustraída.

También averiguaron el vehículo que pudo ser empleado para cometer el robo, así como la identidad del presunto autor.

Una vez localizada dicha persona, a finales de junio, se le instruyeron diligencias en calidad de investigado por estos hechos, mientras continúan las gestiones para localizar los efectos sustraídos.