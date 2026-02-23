Investigado un motorista de 17 años sin carné tras una persecución policial y dar positivo en drogas

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, contra un motorista de 17 años sin carné tras una persecución policial y dar positivo en drogas.

Los hechos sucedieron el pasado sábado, sobre las 18.00 horas en la Avenida Nueva Montaña, donde el conductor de una motocicleta, un menor de 17 años, se dio a la fuga al percatarse de un control preventivo y protagonizó una breve persecución policial.

Una vez identificado, se comprobó que carecía del permiso de conducir, por lo que los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de su madre, la cual se hizo cargo del menor.

Además, durante la intervención, el joven dio positivo en cocaína y cannabis (THC), por lo que se procedió a incoar el correspondiente expediente administrativo y el vehículo fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz, ha informado la Policía de Santander en un comunicado.

Por otro lado, durante el domingo y el lunes miembros de la Policía han instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra otros tres conductores.

Se trata de una mujer de 34 años que superó en más del triple la tasa de alcohol, un hombre de 58 años que la superó en más del doble y un joven de 20 años que fue interceptado circulando con las luces apagadas y, una vez identificado, se comprobó que carecía del permiso de conducir y dio positivo en alcohol.