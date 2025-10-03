Investigado en Santander un conductor sin carné, drogado y que llevaba hachís

Zona de Santander donde fue sorprendido el conductor sin carné y drogado - EUROPA PRESS

Denunciadas dos personas por molestar al vecindario con voces y música alta

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 40 años fue sorprendido anoche en Santander circulando sin carné y, además, dio positivo en cocaína y THC y se le incautó un trozo y un cigarro de hachís.

Los hechos sucedieron sobre las 21.15 horas del jueves en la calle Gutiérrez Solana, donde agentes de la Policía Local, durante un control, solicitaron la documentación al conductor.

Una vez identificado, se comprobó que le constaba ya cumplida una pérdida de vigencia del permiso de conducción por haber perdido los puntos, por lo que se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

Además, durante la actuación, tras incautarle un trozo de hachís y un cigarro liado con la misma sustancia, se le solicitó realizar la prueba de estupefacientes, en la que dio positivo en cocaína y THC, ha informado la Policía Local.

Por otra parte, esta madrugada los agentes denunciaron a dos personas por molestar al vecindario: a una mujer de 58 años por dar voces y gritos a las cuatro de la madrugada en el rellano de su edificio de la calle Bernardo de Miera y Pacheco, y al responsable de una vivienda de Castelar, de 34, por tener la música muy alta.