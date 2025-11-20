Investigado en Santander un conductor que había perdido el permiso, que dio positivo en drogas y que llevaba hachís

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado al conductor de un turismo, de 23 años, que había perdido la vigencia del permiso, que dio positivo en cocaína y THC y que llevaba hachís.

El hombre fue localizado a las 20.00 horas del miércoles en un control en la calle Segundo López Vélez. Los agentes le solicitaron la documentación y comprobaron que no tenía vigente el permiso de conducir por haber perdido los puntos.

Por este motivo se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Además, dio positivo en cocaína y THC en la prueba de estupefacientes y le incautaron un trozo de hachís y un cigarro de la misma sustancia, por lo que los policías incoaron expediente administrativo y una denuncia.

ACCIDENTES

Por otra parte, este miércoles, a las 13.35 horas, en la calle Calvo Sotelo confluencia con Lealtad, una mujer de 82 años que cruzaba la calzada fuera de paso de peatones se asustó al ver que se le acercaba un turismo que salía de Lealtad, provocando esta situación que cayera al suelo y resultara herida.

Fue auxiliada por la Policía de Santander y posteriormente atendida por la dotación de una ambulancia del 061, que la trasladó al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida de sus lesiones.

Además, a las 09.30 horas del miércoles, en la avenida Cardenal Herrera Oria, un turismo que accedía a un garaje privado atropelló en la acera a una mujer de 66 años, que resultó herida.

También fue auxiliada por la Policía y atendida por una ambulancia del 061, que la trasladó a Valdecilla.