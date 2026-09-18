Investigado un vecino de Santander por estafar a una anciana vulnerable de Puente Viesgo

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SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a vecino de Santander de 60 años como presunto autor de un delito de estafa a una mujer de más de 90 años, en situación de vulnerabilidad, en el municipio de Puente Viesgo.

A mediados de agosto, la Guardia Civil supo por una denuncia que una anciana había sido estafada en Puente Viesgo, tras ganarse su confianza un hombre que había logrado que le entregara 4.000 euros.

Previamente, el sujeto había acudido de forma periódica al domicilio de la mujer y le había vendido productos de ornamento y alimentos a precios muy por encima del mercado.

Una vez consolidado el vínculo de confianza y aprovechando el estado de vulnerabilidad de la víctima, el presunto autor le solicitó que le prestara 4.000 euros.

A pesar de que se había comprometido a devolverle esta cantidad, el hombre solo realizó seis pagos fraccionados por un total de 900 euros y se apropió del resto.

El Equipo ROCA de la Compañía de Torrelavega consiguió identificar al presunto autor y, una vez localizado, le instruyó diligencias en calidad de investigado.