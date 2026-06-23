Investigado un vecino de Santiurde de Toranzo por el abandono de ocho crías de perro dentro de una bolsa en un árbol

Pruebas de ADN a los cachorros abandonados - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha descubierto al presunto autor de colgar una bolsa en un árbol con ocho cachorros de perro en su interior. Se trata de un vecino de Santiurde de Toranzo de 51 años, propietario de la madre y padre de las crías.

El pasado 22 de abril, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil comenzó una investigación tras conocer que en una zona de eucaliptos de San Román de Cayón un ciudadano había localizado colgado de un árbol una bolsa que contenía en su interior a ocho cachorros de perro, que fueron entregados por la persona que los localizó a una protectora.

Tras unas primeras indagaciones, los componentes del SEPRONA pudieron averiguar que la madre de los cachorros podía ser una perra que se encontraba en una finca de propiedad pública, junto a unas cabras, en Santiurde de Toranzo, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Dicho animal había parido recientemente, no tenía chip identificativo, ni parecía tener dueño, con lo que fue trasladada a la protectora donde se encontraban los cachorros.

Los agentes realizaron pruebas biológicas a ésta y a los cachorros, pesquisas que pudieron determinar quién era el dueño de las cabras, averiguando que también era quien se encargaba de la perra y que contaba con otra propiedad donde había otros canes, a los que los efectivos del SEPRONA les tomaron igualmente muestras para el estudio del ADN.

En fechas recientes, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha determinado que la perra localizada por el SEPRONA es la madre de los cachorros y uno de los perros, a los que igualmente se les tomo muestras, es el padre.