Investigado un vecino de la zona como autor de dos incendios forestales en el Parque Natural Saja-Besaya

Agente del SEPRONA investiga un incendio - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigado a un hombre de 52 años como presunto autor de dos incendios forestales en el paraje Braña Espinas, en la Mancomunidad de Campoo Cabuérniga, y dentro del Parque Natural Saja-Besaya.

Uno se produjo la tarde del 11 de septiembre. Unos ciudadanos vieron el incendio en sus inicios y consiguieron apagarlo, gracias a lo cual solo afectó una pequeña extensión de monte bajo.

A partir de este momento el SEPRONA comenzó una investigación y obtuvo diferentes datos del presunto autor, un vecino de la zona.

También recibió información de un agente del Medio Natural del Gobierno de Cantabria que días antes, en el mismo lugar, había sofocado otro inicio de incendio que afectó a unas 2,5 hectáreas. Los indicios apuntaban a la misma autoría en ambos casos.

Con las pruebas conseguidas, este mes se ha procedido a investigar al presunto autor de estos incendios forestales.

La Guardia Civil ha resaltado la colaboración ciudadana y del agente del Medio Natural para el esclarecimiento de estos delitos.