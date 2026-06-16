La investigadora Elena Cabezón toma posesión como catedrática de Genética de la UC - UC

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Elena Cabezón Navarro ha tomado posesión este martes como catedrática del Área de Genética del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Cantabria (UC), en una ceremonia presidida por la rectora, Conchi López, quien ha felicitado a la docente "por este importante paso en su carrera".

En el mismo acto, celebrado en la Sala Juan Jordá, Esther González González ha asumido el puesto de profesora titular del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio del Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos, con la participación del secretario general de la institución, Julio Álvarez.

Cabezón, investigadora principal del Grupo de investigación Motores Moleculares en Nanobiotecnología en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, ha desarrollado una trayectoria científica de reconocido prestigio internacional tras realizar su formación posdoctoral entre 1997 y 2002 en el laboratorio del profesor John E. Walker, Premio Nobel de Química en 1997, en el Laboratory of Molecular Biology (MRC, Cambridge, Reino Unido).

Su investigación se centra en el estudio de los mecanismos moleculares implicados en la transmisión de genes de resistencia a antibióticos, un proceso clave en la expansión de bacterias multirresistentes.

La nueva catedrática ha mantenido una actividad científica competitiva, siendo investigadora principal de siete proyectos consecutivos financiados por el Plan Estatal de I+D+i" y su producción incluye publicaciones en revistas de reconocido prestigio como Nature, PNAS y Journal of Biological Chemistry, además de contar con cinco sexenios de investigación y más de 2.400 citas. Asimismo, ha desempeñado una intensa actividad de gestión académica y científica como directora del Área de Investigación del Vicerrectorado de Investigación y vicedirectora del IBBTEC.

Por su parte, González, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora en Ingeniería Civil, desarrolla su actividad en el grupo de investigación GEURBAN con especial atención a los retos de la planificación y el diseño urbano ante las innovaciones vinculadas a la movilidad autónoma.

La nueva profesora titular ha realizado una intensa labor de conexión entre el alumnado y el entorno profesional como coordinadora de Estudiantes y Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desde 2022.