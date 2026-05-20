Investigados dos jóvenes por el atropello a un peatón en Medio Cudeyo en una "quedada" organizada por redes

Fotografía de archivo de un efectivo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante un servicio. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha investigado a dos jóvenes de 20 y 22 años, vecinos de Cabezón de la Sal, como presuntos autores de diferentes delitos relacionados con el atropello de un peatón ocurrido en la madrugada del 18 de abril en la carretera CA-640, en el mirador de la Hermosa del municipio de Medio Cudeyo.

Los hechos tuvieron lugar durante una "quedada" de vehículos, organizada a través de redes sociales, en la que presuntamente se realizaban maniobras temerarias, pasadas y drifting (derrapes), aprovechando que esa mañana se disputaba una de las etapas de un rally.

En la zona se encontraban numerosas personas que habían pasado la noche en las proximidades para asistir al evento deportivo.

Como consecuencia de estos hechos, un joven de 19 años, vecino de Bizkaia, resultó atropellado y tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Aunque posteriormente fue dado de alta, las lesiones que presenta continúan pendientes de evolución y todavía no se puede determinar el alcance definitivo de las mismas.

Con motivo de la celebración del rally, la Guardia Civil había activado un dispositivo especial de vigilancia con seguimiento de las redes sociales para detectar conductas peligrosas relacionadas con este tipo de concentraciones. Durante las investigaciones, los agentes localizaron varios videos en los que se apreciaban maniobras temerarias y en uno de ellos se captaba el momento exacto del atropello.

La investigación se completó con la toma de declaraciones a los implicados y testigos con el fin de identificar al autor o autores de los hechos.

Como resultado, a finales de abril fue investigado el conductor del vehículo implicado, un joven de 20 años, como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, lesiones por imprudencia grave, abandono del lugar del accidente y desordenes públicos.

Asimismo fue investigado el copiloto del vehículo, de 22 años, como presunto cooperador en el delito de abandono del lugar del accidente.

Los agentes localizaron igualmente el vehículo implicado, en el que ya se habían realizado reparaciones de los daños ocasionados como consecuencia del atropello.

La Guardia Civil recuerda que los delitos de lesiones por imprudencia grave, abandono del lugar del accidente, conducción temeraria y desórdenes públicos relacionados con esta investigación pueden conllevar penas que oscilan entre varios meses de multa y cuatro años de prisión.