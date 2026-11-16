Investigados seis jóvenes y un menor por daños de 20.000 euros en la iglesia de San Andrés de Argomilla

Iglesia de San Andrés - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a seis jóvenes y un menor como presuntos autores de daños graves en la iglesia de San Andrés de Argomilla de Cayón, cuya reparación se estima en unos 20.000 euros. Los mayores de edad son cinco hombres y una mujer, de entre 19 y 21 años, residentes de la zona y en Santander.

El Cuerpo ha especificado que los daños consisten en la fractura y desplazamiento de la mampostería de zonas del muro perimetral del templo así como de tres ventanas situadas en una de las fachadas. Se han encontrado piedras arrancadas, tanto en los aledaños de la iglesia como en una finca colindante.

La iglesia, de estilo románico, y su muro perimetral están catalogados como Bien de Interés Cultural desde 1982.

A principios de agosto, la Guardia Civil de Santa María de Cayón supo que por la noche se concentraban grupos de jóvenes en la zona de la iglesia de San Andrés y que podían estar causando daños. Por ello, estableció una vigilancia del templo y sus aledaños en la que sorprendió a un vehículo que salía del lugar, ocupado por dos personas, y a otras cinco en los exteriores del templo e identificó a todos ellos.

La vigilancia continuó en jornadas posteriores pero no se observó la presencia de ninguna persona.

Días más tarde se informó con exactitud de los daños, el valor de su restauración, y los tramos de fechas y horas en que habían sido cometidos, que coincidían con la presencia de las personas identificadas por la Guardia Civil.

Con el resultado de la investigación, se han instruido diligencias en calidad de investigados, como presuntos autores de un delito de daños graves, a cinco hombres y una mujer, y se ha investigado a un menor de edad.