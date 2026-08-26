Investigan a una castreña por robar una cartera y usar una tarjeta para compras por internet de 900 euros

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una vecina de Castro Urdiales, de 38 años, por robar supuestamente una cartera en la localidad y usar una de las tarjetas bancarias que había en su interior para realizar compras por internet en tres webs de ropa por casi 900 euros.

Mientras la Benemérita investigaba este hurto, que tuvo lugar en un parque de la localidad, en agosto se entregó en sus dependencias una cartera que había sido encontrada también en el municipio y que era propiedad de una vecina de Castro. Sin embargo, dentro de ella, también había un documento a nombre de la víctima del hurto.

Mediante otras gestiones sobre los productos adquiridos en internet, los agentes averiguaron diferentes datos de las compras y entrega de las mismas, que llevaron a la persona propietaria de la cartera encontrada en agosto.

Con toda la información recabada, se localizó y se procedió a instruir diligencias en calidad de investigada a esta mujer como presunta autora de delitos de hurto y estafa.