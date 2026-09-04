Investigan a un joven de Camargo por robar 70 litros de gasoil en un vehículo en Piélagos

Sucesos.- Dos jóvenes se niegan a pagar a un taxista en Suances al que agredió uno de ellos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un joven de 24 años de Camargo por sustraer 70 litros de gasoil del depósito de un vehículo estacionado en Piélagos. Además, los agentes han identificado a otras dos personas más por estos hechos, ocurridos en agosto.

Según ha informado este viernes la Benemérita en un comunicado, efectivos de Renedo que prestaban servicio de prevención de Seguridad Ciudadana tuvieron conocimiento de un comportamiento "sospechoso" de un vehículo y averiguaron que se había producido un hurto de combustible del depósito de otro estacionado en el municipio.

Durante las pesquisas, averiguaron la identidad de uno de los presuntos autores y, una vez localizado, instruyeron diligencias contra él, en calidad de investigado, como presunto autor de un delito de hurto de gasoil.